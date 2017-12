tempo di lettura 2'

Tre settimane dopo l’uscita nelle sale possiamo già dirlo:non è stato il successo travolgente sperato. Il film di Zack Snyder ha superato i 200 milioni di dollari in venti giorni negli Stati Uniti, e nel mondo non ha ancora raggiunto i 600 milioni di dollari. Ovviamente è ancora presto per tirare definitivamente le fila degli incassi, ma la Warner Bros. sperava chiaramente che il primo, grande crossover dell’Universo Cinematografico DC desse ben altri risultati.

Alla luce di questo, secondo quanto riporta Variety, la major intende ristrutturare completamente le operazioni della DC Films (la divisione cinematografica della DC Comics, di proprietà proprio della Warner).

Secondo i piani confermati da Toby Emmerich (Presidente di Warner Bros. Picture Group), Jon Berg lascerà il suo ruolo alla guida della DC Films, affiancando Roy Lee (The Lego Movie, It) nel lavoro di produzione presso la Warner. Emmerich è alla ricerca di un nuovo capo della DC Films. Geoff Johns, che insieme a Berg ha plasmato la direzione creativa dell’Universo Cinematografico DC, continuerà a essere direttore creativo della DC Entertainment (riferendo a Diane Nelson) concentrandosi soprattutto sulla tv, i fumetti e i prodotti di consumo, mentre sui film potrebbe assumere un ruolo più da consigliere. Berg e Johns sono stati pesantemente coinvolti nella produzione di Justice League, ottenendo un credito da produttori, cosa che non accadrà nei prossimi film.

Questi cambiamenti verranno messi in atto a gennaio: una delle ipotesi è che Emmerich decida di integrare la produzione dei film DC nella divisione cinematografica della Warner Bros., anziché continuare a darle un edificio a sé negli studi cinematografici (avvicinandosi quindi più alla concezione dei cinecomic Fox e Sony che a quella dei Marvel Studios).

Tutto questo non arresta i piani per continuare il lavoro sui film DC, anzi. Nel 2018 vedremo Aquaman, e la Warner è al lavoro su un film di Flash (in cui dovrebbe comparire Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne), un film di Batman diretto da Matt Reeves (probabilmente con un nuovo attore), un sequel di Wonder Woman e il film di Shazam prodotto dalla New Line Cinema.

