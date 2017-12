tempo di lettura 1'

Otto dicembre decisamente ricco al box-office italiano. A mantenersi in testa è, che ieri ha raccolto quasi 1.3 milioni di euro con una media vicinissima ai duemila euro per sala: complessivamente la pellicola di Kenneth Branagh sfiora i 5.9 milioni di euro, e oggi supererà i 6.

Seconda posizione per Smetto Quando Voglio – Ad Honorem, con 271mila euro e 1.6 milioni complessivi, mentre risale al terzo posto Gli Eroi del Natale, che incassa 255mila euro e sale a 910mila euro complessivi. Risale anche Il Premio, al quarto posto con 238mila euro e un totale di 326mila euro. Al quinto posto Suburbicon recupera due posizioni e incassa 172mila euro, per un totale di 252mila euro.

Al sesto posto Justice League incassa 155mila euro, per un totale di 6.4 milioni di euro, seguito da Seven Sisters con 142mila euro, un’ottima media e un totale di 702mila euro. Ottava posizione per Bad Moms 2 (129mila euro, 220mila complessivi), nona per Gli Sdraiati (99mila euro, 1.9 milioni complessivi) e decima per Caccia al Tesoro (78mila euro, 1.4 milioni complessivi). Risale al dodicesimo posto L’Insulto, che incassa 57mila euro e sale a 76mila euro complessivi.