tempo di lettura 1'

L’American Film Institute ha diffuso la Top 10 del 2017, annunciando i dieci migliori film dell’anno. Tra le pellicole selezionate dall’associazione, anche Wonder Woman di Patty Jenkins, a dimostrazione che l’importante associazione ha allargato molto le proprie vedute negli ultimi anni. Presenti anche alcuni film tra i favoriti nella corsa agli Oscar come. Non è presente: due anni fa gli AFI erano stati rinviati in attesa che la Disney mostrasse Il Risveglio della Forza (poi finito in top 10), mentre non è accaduto lo stesso l’anno scorso per. Non è chiaro come sia andata questa volta.

Ecco la top-10, diteci nei commenti cosa ne pensate!