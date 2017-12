tempo di lettura 2'

Sale l’attesa per: dopo anni e anni di sviluppo, il nuovo film dedicato alle avventure di Lara Croft arriverà nelle sale di tutto il mondo a marzo del 2018.

In attesa di vedere il nuovo trailer, la Warner Bros. ha diffuso oggi una nuova locandina della pellicola, al centro della quale vediamo Alicia Vikander nei panni di Lara. Lo trovate qui sotto!

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Questa la sinossi ufficiale: