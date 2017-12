tempo di lettura 2'

Weekend in leggero calo rispetto a un anno fa quello che si è appena concluso, in vista dell’uscita didopodomani, che senza dubbio risolleverà la situazione stagnante delle ultime settimane.

Rimane in testa Assassinio sull’Orient Express, che arriva addirittura a incrementare gli incassi rispetto al weekend d’esordio grazie alla festività dell’8 dicembre. Ben 3.5 milioni di euro per la pellicola, con una media di oltre cinquemila euro e un totale di 7.7 milioni di euro.

Seconda posizione per Gli Eroi del Natale, che forte del fatto di essere l’unica offerta d’animazione nel periodo pre-natalizio incrementa enormemente gli incassi rispetto al weekend d’esordio e incassa 766mila euro, per un totale di 1.3 milioni di euro.

Al terzo posto scende Smetto Quando Voglio – ad Honorem, con 750mila euro e due milioni complessivi: il dato si ribalta rispetto al weekend d’apertura, è cioè inferiore a quello del primo film ma superiore a quello del secondo.

Quarto posto per Il Premio, con 686mila euro che salgono a 723mila nei cinque giorni. Al quinto posto Suburbicon delude con 488mila euro e una media molto bassa, mentre al sesto posto Justice League incassa 424mila euro e sale a 6.6 milioni complessivi. Ottima media per Seven Sisters, che incassa 409mila euro e supera i 910mila euro complessivi.

Apre solo all’ottavo posto Bad Moms 2, con 402mila euro (434mila nei cinque giorni), mentre chiudono la top-ten Gli Sdraiati, con 259mila euro e due milioni complessivi, e Caccia al Tesoro, con 206mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, al dodicesimo posto L’Insulto incassa 172mila euro (179mila in cinque giorni) ottenendo una media superiore ai duemila euro per sala. Ottima anche la media di The Square, al ventunesimo posto con 50mila euro e un totale di oltre 800mila euro.