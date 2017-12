tempo di lettura 2'

Per il terzo weekend consecutivo la Disney si mantiene in vetta alla classifica al box-office americano grazie a. E non è tutto: questa settimana esce, che potrebbe dominare il botteghino per diverso tempo, consegnando alla major un record invidiabile di questi tempi.

La pellicola dei Pixar Animation Studios raccoglie altri 18.3 milioni di dollari in un weekend piuttosto moscio – la quiete prima della tempesta di Star Wars, appunto. Complessivamente il film ha incassato 135.5 milioni di dollari negli USA. Grazie a un weekend da 55.3 milioni di dollari fuori dagli USA, Coco arriva a 390 milioni di dollari in tutto il mondo, e deve ancora uscire in diversi paesi.

Seconda posizione per Justice League, che incassa solo 9.6 milioni di dollari salendo a 212 milioni complessivi in un mese. In tutto il mondo il blockbster è riuscito a superare quota 600 milioni di dollari, arrivando a 613.4 milioni complessivi: è il peggiore incasso globale dell’Universo Cinematografico DC.

Tiene ancora molto bene Wonder, che con 8.5 milioni di dollari al terzo posto arriva ai cento milioni complessivi (quasi 130 nel mondo): un grande successo per la pellicola di Stephen Chbosky. Al quarto posto volaThe Disaster Artist, che con 6.4 milioni di dollari in poco più di 800 sale ottiene la miglior media della top-ten (oltre settemila dollari) e sale a 8 milioni complessivi. Chiude la top-five Thor: Ragnarok, che porta a casa altri 6.3 milioni di dollari, superando i 300 milioni complessivi negli USA e salendo a 833 milioni nel mondo.