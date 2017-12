tempo di lettura 2'

noto concept designer che collabora con i Marvel Studios, ha diffuso online un nuovo concept realizzato per, l’ultimo film dedicato al Dio del Tuono, diretto da

Nel post di Park vediamo difatti Thor e Hulk, i due eroi al centro del film di Waititi. Il concept è stato usato in fase di pre-produzione ed è solo uno dei vari lavori realizzati da Park per l’ultimo lungometraggio dei Marvel Studios (potete vederne altri qui).

A oggi, il film ha incassato oltre 830 milioni di dollari in tutto il mondo.



The King of Asgard keyframe I illustrated on #ThorRagnarok. I love that this scene had the original Thor theme playing as a bookend to where we started. #thor #hulk #thevalkyrie pic.twitter.com/NlOdQZZqo3

— Andy Park (@andyparkart) 7 dicembre 2017