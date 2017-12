tempo di lettura 2'

La Sony Pictures è stata uno dei protagonisti della Comic-Con Experience 2017 a São Paulo, con il debutto del primo trailer di Spider-Man: Into the Spider-Verse e con la diffusione di alcuni dettagli sul film dedicato a, con protagonista

Per quanto non sia ancora stato mostrato alcune fotogramma (le riprese sono attualmente in corso), il regista Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland) è apparso in video per condividere con i fan alcune informazioni sul progetto. Durante la diretta, nel video ha fatto “irruzione” anche lo stesso Tom Hardy.

In particolar modo, Fleischer ha avuto modo di rivelare che il film sarà principalmente basato da due serie di fumetti: Lethal Protector e Planet of the Symbiotes. La prima, creata da David Michelinie e Mark Bagley, è uscita nel 1993 e vede Venom lasciare New York per San Francisco dopo un accordo di “non belligeranza” con Peter Parker. La seconda, pubblicata nel 1995, vede la Terra invasa da un’armata di simbionti, con Venom che si allea con Spider-Man e Scarlet Spider per fermarli.

Chiaramente, un’eventuale presenza/assenza di Spider-Man nel film è ancora un elemento fonte di speculazioni. Ricordiamo che lo Spider-Man di Tom Holland (apparso in Captain America: Civil War e in Spider-Man Homecoming) non è parte di questo universo. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori informazioni.

Il film racconterà le origini di Venom e sarà diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Venom uscirà il 5 ottobre 2018.

Fonte: Collider