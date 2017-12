Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Quando una serie di asset come quelli della 21st Century Fox sono disponibili, è nostra responsabilità valutare se vi sia una modalità strategica per dare beneficio alla nostra compagnia e ai nostri azionisti. È quello che abbiamo cercato di fare, ma non stiamo più prendendo in considerazione la cosa. Non siamo mai arrivati al punto da fare un’offerta definitiva. Abbiamo un’azienda straordinaria con un ricco portfolio di affari e continueremo a concentrarci sulla crescita, l’innovazione, la creazione di grandi contenuti e creare esperienze eccellenti per i nostri utenti.