approdata online poche ore fa la, ovvero la raccolta delle migliori sceneggiature non prodotte dell’anno.

Fondata da Franklin Leonard e Dino Sijamic nel 2005, la Black List è una vera e propria lista delle sceneggiature che sono piaciute di più nei reparti di sviluppo dei film a Hollywood nel corso dell’anno ma che, per un motivo o per un altro, poi non si sono tradotte in produzioni cinematografiche. Chiaramente è un modo per dare visibilità a tali progetti, cosa che spesso finisce per garantire ad alcuni di questi script lo sbarco sul grande schermo.

Tra i progetti di cui si sta più parlando nelle ultime ore c’è When Lightning Strikes, una sceneggiatura sulla vita di una giovane J.K. Rowling. Il progetto è descritto come “la vera storia di una Joanne Rowling 25enne alle prese con i primi amori, gravidanze inattese, lavori persi e depressione nel corso del suo viaggio prima della creazione di Harry Poter“.

“Sto piangendo. Il mio script è al sesto posto in una classifica dei 76 script della black list” ha commentato l’autrice Anna Klassen. “La persona che devo ringraziare più di tutte è J.K. Rowling, protagonista del mio script e una donna verso cui nutro profonda ammirazione. La sua storia è unica e ho cercato di raccontarla con amore, cura e rispetto“.

Come già detto, è possibile che lo script venga acquistato da una major intenzionata a portare la storia di J.K. Rowling sul grande schermo: sarà interessante scoprire il parere della stessa autrice.

Ecco anche l’annuncio a cura di Patricia Arquette.