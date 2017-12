tempo di lettura 1'

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. L’operazione, che comunque dovrà passare al vaglio dell’antitrust, apre a una serie di possibili scenari che i fan sognano da tempo: gli X-Men entreranno nell’Universo Cinematografico Marvel?

È una domanda che Hugh Jackman si è posto per molto tempo, come spiegato a Collider:

È interessante perché per 17 anni ho continuato a pensare che sarebbe stato fantastico vedere, in particolare, Iron Man, Hulk e Wolverine insieme. Ogni volta che vedevo un film di Avengers mi immaginavo Wolverine in mezzo a loro che li prendeva a pugni in testa. Ma pensavo: “Non succederà mai”.

Nel giro di poco tempo la situazione è cambiata drasticamente:

Quando ho letto le ultime notizie, anche se naturalmente so che tutto è ancora in forse, ho pensato: “Un momento!”. Ma credo che, sfortunatamente, la mia nave sia salpata. Adorerei però vedere un altro Wolverine lì in mezzo.

Sul suo futuro di attore, Jackman ha ammesso:

Non ho mai visto un panorama tanto desolato…forse dovrei preoccuparmi. Ma ho appena finito un film con Jason Reitman intitolato The Front Runner, una commedia politica. Adesso mi sento pronto e emozionato all’idea di non sapere cosa mi aspetta.

Hugh Jackman sarà al cinema il 25 dicembre in The Greatest Showman.