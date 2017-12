tempo di lettura 2'

Saràla protagonista di, il film diretto da Luca Guadagnino tratto dal romanzodi Hannah Kent e basato su una storia vera.

La Lawrence sarà Agnes Magnusdottir, l’ultima donna giustiziata pubblicamente in Islanda nel 1830, condannata a morte per l’omicidio di due uomini e per aver dato fuoco alla loro casa. Il film ruoterà intorno al momento in cui Agnes attende la conferma della sentenza da parte dell’Alta Corte.

Prodotto da Sony TriStar, con la supervisione di Hannah Minghella e Shary Shirazi, il progetto doveva essere inizialmente prodotto dalla Lionsgate e diretto da Gary Ross, già regista di Hunger Games. Ross sarà produttore esecutivo, mentre la Lawrence sarà tra i produttori assieme a Justine Ciarrocchi e Allison Shearmur.

Questa la sinossi del libro:

Strega, seduttrice, colpevole, assassina: Agnes Magnúsdóttir è accusata di molte cose. Perché nell’Islanda dell’Ottocento – immersa nella nebbia come in mille superstizioni – lei, con la sua bellezza, il suo animo ribelle, la sua intelligenza troppo vivace, è diversa da tutte. Diversa anche per l’uomo che si è scelta: Natan Ketilsson, un uomo più vicino ai diavoli dell’inferno che agli angeli del paradiso, come mormorano nel villaggio, capace di risuscitare i morti con pozioni a base di erbe conosciute solo da lui. E ora che Natan è morto, ucciso da diciotto coltellate, il villaggio decide che la colpevole dell’efferato omicidio non può che essere lei, Agnes. La donna che lo amava. E mentre, ormai condannata, attende la morte per decapitazione, Agnes racconta la sua versione della storia alle uniche persone amiche che il destino le concede nei suoi ultimi giorni: la moglie del suo carceriere, e un giovane e inesperto confessore. E anche se la morte sarà la fine inevitabile, per Agnes la vita continua altrove: nei pensieri, nei sogni, nelle storie che ha letto, e nell’amore per Natan. Le cose che appartengono soltanto a lei, e che nessuno potrà toglierle.

Vi ricordiamo che dopo Chiamami col tuo Nome, in uscita il 25 gennaio, Guadagnino sarà al cinema con il remake di Suspiria.

Fonte: THR