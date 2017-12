tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (L’A.S.S.O. nella Manica) potrebbe dirigere per la Sony il sequel di, film arrivato nelle nostre sale a gennaio dello scorso anno.

Non è tuttavia chiaro quale versione della pellicola dirigerà, visto che sono attualmente in sviluppo due progetti, uno dei quali non prevede più il coinvolgimento di Jack Black nei panni di R. L. Stine (in questo articolo trovate maggiori dettagli).

Il primo film diretto da Rob Letterman ha incassato globalmente 150 milioni di dollari a fronte di un budget di 58 milioni.