Quando due anni fauscì nei cinema di tutto il mondo, i paragoni erano difficilissimi da trovare, e la pellicola di J.J. Abrams stupì tutti al box-office con risultati da record.

Due anni dopo, e con uno spin-off nel mezzo, ecco arrivare in 860 sale italiane Gli Ultimi Jedi, e questa volta qualche pietra di paragone in più ce l’abbiamo. Ieri il film ha debuttato con ben 1.2 milioni di euro, un grande risultato ma inferiore agli 1.8 con cui aprì Il Risveglio della Forza (era un mercoledì), mentre è il doppio rispetto ai 600mila di Rogue One: a Star Wars Story (era un giovedì). Nel weekend il primo salì a ben 8.4 milioni di euro in cinque giorni, mentre il secondo a 3.1 (in quattro giorni). L’idea è che Gli Ultimi Jedi possa arrivare a circa sei milioni nel weekend, e superi i venti milioni a fine corsa (Il Risveglio della Forza chiuse con più di 25 milioni), anche se non è facile calcolare l’incognita delle commedie di Natale e di altri prodotti in uscita durante le festività. Quello che è certo è che stavolta non ci sarà l’ombra di Zalone a Capodanno…

Vi terremo aggiornati!