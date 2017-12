tempo di lettura 2'

Qualche ora fa la Disney ha acquisito la

Murdoch e la sua famiglia cederanno l’intera 21st Century Fox dopo aver scorporato alcune attività incompatibili con la vendita (Fox Broadcasting Network, Fox New Channel, Fox Business Network, FS1, Fs2 e Big Ten Network.). La Disney verserà 52,4 miliardi di dollari in azioni e assumerà il debito netto da 13,7 miliardi di dollari della Fox, per un valore complessivo di circa 66 miliardi di dollari. L’accordo non interrompe invece la proposta di acquisizione da parte della 21st Century Fox del restante 61% di Sky (che in quel caso finirebbe in mano alla Disney), sul quale deve ancora prendere una decisione l’autorità antitrust britannica e che si prevede verrà risolta entro giugno 2018. È stimato invece in un anno il tempo necessario ai regolatori USA per dare il via libera definitivo all’acquisizione di 21st Century Fox da parte della Disney.

Ryan Reynolds è tornato a commentare la cosa con una nuova, divertente immagine di Deadpool. Nella foto diffusa via Twitter, il Mercenario Chiacchierone è in arresto per aver fatto saltare in aria il Matterhorn, una delle più famose (e storiche) attrazioni di Disneyland, modellata sull’omonima montagna.

Apparently you can’t actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com/2bEAAcZrUv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 dicembre 2017

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 1 giugno 2018.