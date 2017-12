Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Proprio come, ancheè ricco di cammeo. Alcuni già li sapevamo: tra tutti, i principi Harry e William, Gary Barlow e Tom Hardy (invisibili, perché trooper), così come quello solo “vocale” di

Ma in una intervista a IGN Giappone, durante un roadshow a Tokyo, il regista Rian Johnson ha confermato qualche giorno fa anche tutta una serie di cammeo di registi suoi amici. Sono tutti registi britannici, e vi ricordiamo che la pellicola è stata girata ai Pinewood Studios:

Gareth Edwards, il regista di Rogue One. Dovevo dargli un cammeo! Il mio amico Edgar Wright ha un cammeo nel film. E poi Joe Cornish, che ha diretto John Boyega in Attack the Block. Dovete tenere gli occhi aperti: è come Dov’è Waldo?, alcuni registi nerd fanno delle comparsate!