Com’è noto,ha apprezzatodi, ben più dedi. A proposito di Lucas,, scenografo del film di Johnson, ha avuto modo di raccontare un piccolo aneddoto relativo proprio al proprio il creatore della galassia lontana lontana.

Facendo visita agli addetti ai lavori dell’ottavo Episodio della saga, Lucas si è infatti stupito che la produzione fosse intenta a costruire fisicamente un gran numero di set, anziché affidarsi in maniera massiccia al blue screen e ad un uso intensivo di CGI nel ricreare le ambientazioni.

Come spiegato da Heinrichs:

Ci siamo dedicati a Star Wars mettendoci in testa di costruire e dipingere un gran numero di miniature, pensando che sarebbe stato ciò che anche George (Lucas) avrebbe fatto. E naturalmente, George ci ha fatto visita e ci ha chiesto “Come mai costruite tutti questi set?”. […] Secondo il suo parere – quando hai a che fare con ambientazioni ampie come pianeti o grandi navi spaziali – se l’inquadratura non è sufficientemente vicina da mostrare dettagliatamente gli attori al loro interno non c’è una motivazione sufficiente per costruire fisicamente i set.

Com’è noto, in effetti, Lucas ha fatto un ampio uso di CGI nella ricostruzione degli ambienti della trilogia prequel. Johnson, come Abrams per il film precedente, ha optato per un’alternanza di effetti speciali digitali e pratici sia per ricreare i mondi del film sia per dare vita alle molte creature presenti.

