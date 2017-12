Aquaman: James Wan chiarisce sul villain che vedremo nel film

Spoiler

Mettiamola così, non ci sono tre villain. Sarebbe ridicolo! Non farei mai un film sulle origini di un personaggio con tre villain diversi. Facciamo piccoli passi! Voglio introdurre Arthur Curry in un modo più emozionale e potente, e voglio presentare bene Mera, interpretata da Amber Heard. E naturalmente abbiamo Nicole Kidman e Temuera Morrison nei panni dei genitori. Sapete già che c’è anche Black Manta ma ecco cosa vi dirò: Patrick Wilson è l’antagonista principale del film. Non direi necessariamente “villain”, preferisco definirlo “antagonista”.

Non si sa ancora molto della trama didi, con protagonista. Gran parte di ciò che (non) si sa si perde ancora nel territorio della speculazione. Riguardo ai personaggi, tra le ipotesi più gettonate ce n’è una che vede ben tre villain apparire nel film: Orm (interpretato da Patrick Wilson), Black Manta (interpretato da Abdul Mateen) e Nereus (interpretato da Dolph Lundgren). Tuttavia, proprio James Wan ha smentito questa ipotesi in maniera più che categorica dichiarando:

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

