Lancio internazionale di tutto rispetto per, che in due giorni (mercoledì e giovedì) ha già raccolto ben 60.8 milioni di dollari.

La pellicola è uscita in 48 territori, di cui 13 mercoledì 13 dicembre (Italia inclusa) e 34 giovedì 14, e ha debuttato in testa ovunque tranne in Turchia e Corea del Sud. In particolare ha totalizzato il secondo migliore incasso nel giorno d’esordio in Germania, Australia, Nuova Zelanda, Finlandia, Olanda, Svezia, Islanda (battuto solo dal Risveglio della Forza). Nel Regno Unito e in Norvegia ha ottenuto il terzo miglior giorno d’esordio.

Ricordiamo che oggi uscirà in USA, dove ha ottenuto il secondo miglior risultato di sempre alle anteprime di giovedì sera con 45 milioni di dollari.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.