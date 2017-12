tempo di lettura 1'

La Universal Pictures ha superato i 5 miliardi di dollari in incassi globali per la seconda volta nella sua lunga storia (105 anni di vita).

Il traguardo è stato tagliato l’11 dicembre: 1.6 i miliardi incassati negli USA, 3.4 nel resto del mondo. È la terza major a superare questa cifra nel 2017, dopo Disney (30 novembre) e Warner Bros. (4 dicembre).

Il maggior successo dell’anno per la major è stato Fast & Furious 8, con un esordio globale di 542 milioni di dollari (record storico, senza contare l’inflazione). A fine corsa la pellicola è arrivata a 1.2 miliardi di dollari ed è diventato il maggior successo di sempre in Cina.

Segue Cattivissimo Me 3, con 264 milioni di dollari negli USA e 767 milioni nel resto del mondo, con 1 miliardo di dollari complessivi a fine corsa.

Ottimi anche i risultati (soprattutto in termini di profitto, visti i budget irrisori) di pellicole Blumhouse come Get Out, Split e Happy Death Day, per un totale di oltre 600 milioni di dollari nel mondo.

Il 22 dicembre è il turno dell’ultimo film dell’anno della major, Pitch Perfect 3. I primi due film erano andati molto bene, con rispettivamente 115 e 287 milioni incassati nel mondo.