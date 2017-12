tempo di lettura 2'

È Variety a dare in esclusiva la notizia: dopo mesi di voci e indiscrezioni più o meno verosimili,(noto anche come The Rock) conferma alla rivista di aver preso seriamente in considerazione l’ipotesi di candidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel 2024.

“Potrei fare entrambe le cose,” risponde l’attore alla domanda se riuscirebbe a conciliare la carriera nello spettacolo (che lo vede impegnato anche come produttore, attraverso la sua Seven Bucks Productions) con quella nella politica. “Realisticamente, ho progetti in sviluppo che vanno dal 2018 al 2021, quindi sarebbe realistico prendere in considerazione la campagna per le Presidenziali del 2024.”

I fan hanno lanciato una campagna per convincere l’attore già durante le elezioni del 2016. “È iniziato tutto all’improvviso,” continua l’attore indicando un articolo del Washington Post uscito a giugno 2016 che lo dava come vincitore, in caso si candidasse. “Non è una cosa che ho mai dichiarato ufficialmente o pubblicamente, non ho mai detto ‘lo farò’, ma la vicenda ha iniziato a circolare, mi sono reso conto che molte persone mi stavano dicendo ‘non scherziamo, ci piacerebbe tantissimo se ti candidassi. A quel punto mi sono ritrovato ad ascoltare la gente e a iniziare a pensarci seriamente. Ed è la situazione in cui mi trovo adesso: sono ben consapevole del fatto che non sono esperto di politica, quindi la cosa migliore che posso fare è continuare ad ascoltare e imparare. Guardo cosa sta succedendo adesso con la presidenza, seguo tutti gli sviluppi, guardo i nostri leader e, come tutti gli americani, continuo a sperare che chi ci guida esprima passione, prospettiva e riesca a unire il nostro paese in questi tempi difficili – cosa che non credo stia avvenendo con l’attuale Presidente.”

Al momento Johnson è registrato come Indipendente, ma in passato ha partecipato a convention sia Repubblicane che Democratiche. “Mi interessa molto il nostro paese, ho a cuore la nostra gente. Soprattutto ora. Essere delle persone per bene è importante, così come lo sono il carattere e la leadership.” Nell’articolo si sbilancia anche su chi vorrebbe al suo fianco: “Per me sarebbe importantissimo avere un vicepresidente dalle grandi qualità umane e di leader, che sia di Hollywood, di Washington, un medico, un uomo d’affari o che viene dall’educazione”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety