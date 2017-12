tempo di lettura 1'

Il co-regista die regista di, Chad Stahelski, porterà sul grande schermo, il fumetto di Ed Brubaker e Sean Phillips vincitore di quattro Eisner Awards.

Stahelski dirigerà il film e lo produrrà assieme a Basil Iwanyk per la Sony/Columbia Pictures, mentre Dan Casey si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Kill or be Killed racconta la storia di un giovane uomo che tenta il suicidio e viene salvato da un demone il quale gli impone di continuare a uccidere per lui per poter rimanere in vita. Il ragazzo fatica a tenere il suo segreto e finisce progressivamente per distruggere la sua vita e quella di chi ama.

Dopo una decade passata a scrivere storie di supereroi sia per Marvel che per DC Comics (memorabili le sue gestioni di Daredevil, Captain America e Gotham Central), Ed Brubaker ha abbandonato il genere per dedicarsi alla realizzazione di progetti personali e dei quali detiene i diritti, con risultati come la serie Fatale, Velvet (il cui adattamento è in sviluppo come serie tv presso The Paramount Network) e The Fade Out.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: The Hollywood Reporter