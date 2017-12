tempo di lettura 1'

Clint Eastwood ha vinto il ricorso circa il rating assegnato, negli Stati Uniti, al suo

La pellicola, in uscita a febbraio nei cinema italiani, aveva ricevuto inizialmente il Rating-R (lo stesso che, ad esempio, di American Sniper) per via della crudezza della scena relativa all’attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364, ma adesso è stata classificata come PG-13.

Questa la sinossi: