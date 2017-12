tempo di lettura 2'

L’ha annunciato la shortlist ufficiale dei nove titoli che si contenderanno la nomination per il. Nell’elenco troviamodi Ruben Östlund [ qui la nostra recensione videorecensione ], vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, nonchédi Andrey Zvyagintsev [ qui la nostra recensione videorecensione ], vincitore del Premio della Giuria sempre a Cannes. Spiccano poi L’Insulto videorecensione ] del libanese Ziad Doueiri [ qui la nostra intervista ], con cui Kamel El Basha ha vinto la Coppa Volpi come Miglior Attore all’ultimo Festival di Venezia [ qui la nostra intervista ], edell’israeliano videorecensione ], vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria sempre al Lido.

Grandi assenti Per primo hanno ucciso mio padre di Angelina Jolie, che ha appena guadagnato una nomination ai Golden Globe, e il francese 120 battiti al minuto di Robert Campillo, vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes. Non ce la fa nemmeno l’italiano A Ciambra, vincitore del premio Europa Cinemas Label alla Quinzaine a Cannes.

Ecco la shortlist completa dei titoli ancora in lizza per l’Oscar, con relativo regista.

Una Donna Fantastica, di Sebastián Lelio (Cile)

Oltre la notte, di Fatih Akin (Germania)

Corpo e Anima, di Ildikó Enyedi (Ungheria)

Foxtrot, di Samuel Maoz (Israele)

L’Insulto, di Ziad Doueiri (Libano)

Loveless, di Andrey Zvyagintsev (Russia)

Félicité, di Alain Gomis (Senegal)

The Wound, di John Trengove (Sudafrica)

The Square, di Ruben Östlund (Svezia)

Vi ricordiamo che quest’anno per la prima volta la selezione dei titoli nella categoria miglior film straniero avviene in modalità diversa, per favorire una maggiore varietà nelle pellicole e dare spazio anche a film che non hanno major o mini-major alle spalle.

Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 4 marzo come sempre al Dolby Theatre dell’Hollywood & Highland Center a Hollywood, e verrà trasmessa negli USA sulla ABC, e nel mondo in 225 paesi.

Cosa ne pensate? Siete soddisfatti di questa scrematura o avreste preferito qualche altro titolo nella shortlist? Avete già un film preferito tra quelli selezionati dall’Academy? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: The Hollywood Reporter