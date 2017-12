tempo di lettura 3'

Peter Jackson parla per la prima volta del caso Weinstein, e lo fa svelando che il produttore insieme al fratellolo convinsero con l’inganno a rimuovere il nome di Ashley Judd e Mira Sorvino dalla sua casting list per. Le due sono tra le 90 donne che hanno accusato Harvey Weinstein di molestie sessuali e minacce.

Era il 1998, Jackson stava proponendo alla Miramax di Bob e Harvey Weinstein la sua idea per un adattamento del romanzo di J.R.R. Tolkien, e per tutta risposta si sentì dire che non era il caso che lavorasse con le due attrici:

Ricordo che la Miramax ci disse che lavorare con loro due era un inferno, e che avremmo dovuto evitarle a tutti i costi. Era probabilmente il 1998. All’epoca non avevamo alcun motivo per dubitare ciò che ci veniva detto da loro, ma se ci ripenso oggi mi rendo conto che probabilmente si trattava di fango gettato dalla Miramax. Sospetto che ci siano state date false informazioni su queste due attrici di talento, e come risultato immediato noi rimuovemmo i loro nomi dalla nostra lista.

La Sorvino ha risposto su Twitter poco fa affermando che si tratta di una conferma del tentativo di deragliare la sua carriera da parte di Weinstein, mentre Ashley Judd ha ammesso di ricordare molto bene quel periodo.

Jackson ricorda a Stuff che Harvey Weinstein ottenne un credito da produttore esecutivo per Il Signore degli Anelli, ma unicamente per motivi contrattuali. La Miramax tentò di far deragliare il progetto quando si rese conto che Jackson non aveva intenzione di condensare il suo progetto di due film in uno solo. La compagnia aveva distribuito Creature dal Cielo negli Stati Uniti, e Jackson spiega di non aver avuto “esperienza diretta, né conoscenza” delle accuse di molestie mosse a Weinstein. La sua decisione di non avere più a che fare con lui fu unicamente professionale:

La mia esperienza, all’epoca in cui la Miramax controllava il Signore degli Anelli, era che i Fratelli Weinstein si comportavano come bulletti mafiosi di second’ordine. Non erano il tipo di persone con cui volevo lavorare – e così non ci ho mai più lavorato.

Harvey Weinstein intimò a Jackson e alla sua compagna Fran Walsh di trovare un nuovo studio per produrre il loro film, e fortunatamente così accadde: la New Line addirittura propose di trasformarlo in una trilogia. Il resto è storia: Fare film è molto più divertente quando lavori con brava gente. Ricordo vagamente di averlo incontrato durante qualche premiazione o première all’epoca in cui uscirono i film, ma sono vent’anni che non interagisco più con Harvey Weinstein.

Ricordiamo che Harvey Weinstein è stato licenziato dalla The Weinstein Company, espulso dall’Academy e dalle Guild a cui era iscritto, e ora dovrà affrontare una serie di azioni civili in Gran Bretagna per le accuse di molestie.

Attraverso un portavoce, l’ex mogul ha negato tutte le affermazioni di Jackson, spiegando che entrambe le donne sono state poi prese in considerazione per altri progetti dei Weinstein. “Mr. Weinstein ha il massimo rispetto per Peter Jackson. Tuttavia, Jackson ricorderà probabilmente che siccome la Disney non volle finanziare Il Signore degli Anelli, la Miramax perse il progetto e alla fine il casting venne fatto insieme alla New Line”.