Il costume, o meglio, la pelliccia diè ormai passata, per ovvie questioni anagrafiche e di impegno fisico collegato alla parte, nelle mani dell’altissimo attore e cestista finlandese

Ma per qualche decennio, il compito di interpretare il Wookiee è stato dell’altrettanto alto Peter Mayhew. L’attore, classe 1944, è ovviamente uno dei più amati dal fandom della saga e, su Twitter, si lascia spesso andare a twittate sagaci e divertenti. Come quella di un paio di giorni fa grazie alla quale ha condiviso… un leak di Star Wars! Come potete vedere dalla foto qua sotto, non si tratta, ovviamente, di una condivisione illecita di un materiale collegato a Gli Ultimi Jedi, ma di un paio di… porri! Questo vegetale, in inglese, è chiamato “leek” che, in pratica, viene pronunciato alla stessa maniera di “leak”.

Da cui la “trollata” social che abbiamo gradito, raccolto e rilanciato.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.