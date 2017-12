tempo di lettura 1'

Come vi avevamo già riportato in precedenza, Gerald Brittle, autore del libro The Demonologist sulle investigazioni di Ed e Lorraine Warren, aveva sostenuto che L’evocazione – The Conjuring, The Conjuring – Il Caso Enfield e Annabelle avessero violato il proprio esclusivo diritto di produrre materiale derivativo basato sui casi dei due sedicenti detective del paranormale.

Le indagini a seguito della causa hanno di fatto “smascherato” il ruolo del produttore Tony DeRosa-Grund identificandolo come il vero ideatore della causa e della richiesta di oltre 900 milioni di dollari di danni alla Warner Bros. e alla New Line. Lo stesso Brittle, ad oggi, ha messo fine alla causa. Come si legge in un comunicato congiunto degli avvocati di Brittle e della Warner:

Il signor Brittle pone fine alla causa, realizzando di aver commesso un errore e di non aver subito alcun pregiudizio o danno finanziario da parte della New Line.

Da quanto emerso, sembra che DeRosa-Grund abbia tentando in maniera fraudolenta di servirsi di Brittle nel dare vita alle accuse contro gli studios. A seguito di quanto emerso, proprio DeRosa-Grund potrebbe essere condannato a pagare oltre un milione di dollari.

A oggi, il franchise continua a generare profitti per la New Line e la Warner. Dopo il successo de L’Evocazione – The Conjuring (318 milioni di dollari nel mondo), il sequel The Conjuring – Il Caso Enfield ha incassato a livello globale oltre 301 milioni. Considerando anche Annabelle (259 milioni di dollari nel mondo), con un incasso complessivo di oltre 878 milioni The Conjuring è tra i franchise più redditizi di sempre.

Fonte: Deadline