Il Russo Brothers Studio si è aggiudicato i diritti di, romanzo illustrato di, regista di, è attualmente in trattative per dirigerne l’adattamento cinematografico. In caso di esito positivo, il film verrà prodotto dai Russo con

Lo script sarà curato da Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori che hanno già collaborato con i Russo sugli ultimi due film di Captain America e i due Avengers in fase di lavorazione (Infinity War e Avengers 4, diretto proprio dai Russo).

Il romanzo è una reintepretazione in chiave apocalittica del West. L’artbook è stato realizzato grazie a una campagna di successo su Kickstarter. Simon Stålenhag è l’autore e il concept designer di lavori come Tales from the Loop e Things from the Flood.

I russo hanno da poco confermato a Deadline l’accordo e le trattative in corso con i Muschietti:

L’opportunità di fare squadra con talenti come Simon, Andy e Chris è esattamente il motivo per il quale abbiamo lanciato la nostra compagnia. Non vediamo l’ora di aiutare questo team a realizzare qualcosa di speciale.

Fonte: Deadline