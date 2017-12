tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di, war movie diretto da(Exfil) con protagonistatratto dal libro Horse Soldiers scritto da Doug Stanton.

Ambientato nei difficili giorni dopo l’11 settembre 2001, il film segue una squadra delle Forze Speciali degli Stati Uniti guidata dal nuovo capitano Mitch Nelson (Hemsworth) e scelta per essere una delle prime truppe da mandate in Afghanistan per compiere una missione estremamente pericolosa. Tra montagne dovranno infatti cercare di convincere Dostum (Navid Negahban), generale dell’Alleanza del Nord ad unire le loro forze insieme per combattere un nemico comune: i talebani e Al Qaeda.

Del cast fanno parte anche Michael Shannon, Michael Peña, Austin Stowell, Trevante Rhodes e Rob Riggle.

Il film approderà nelle sale americane il 19 gennaio 2018. Potete ammirare il poster qui di seguito: