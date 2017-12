tempo di lettura 1'

Ottimi incassi peral box-office italiano.

Ieri il film di Rian Johnson ha incassato 828mila euro, con un’ottima media sopra i 1.100 euro e un totale di 2.7 milioni di euro. Il Risveglio della Forza, due anni fa, aveva raccolto 1.1 milioni il venerdì, l’idea è che questo secondo episodio della trilogia possa arrivare sopra i sei milioni nei cinque giorni.

Seconda posizione per Assassinio sull’Orient Express, che con 209mila euro sale a 8.6 milioni complessivi.

Poveri ma Ricchissimi si piazza al terzo posto, con 132mila euro e un totale di 219mila euro (in linea con il primo film), seguito da La Ruota delle Meraviglie con 88mila euro e un totale di 137mila euro in due giorni, mentre al quinto e al sesto posto continuano a non convincere Natale da Chef (59mila euro, 100mila euro in due giorni) e Super Vacanze di Natale (34mila euro, 61mila euro in due giorni).