Il nome glielo ha dato, il quale li definiscenel senso di sensibili a ciò che succede loro attorno. Il personaggio che ha più a che fare con questi strani uccelli dentro, anche se molte delle loro interazioni sono fuori campo, specie la più inquietante in grado di poter scatenare una polemica lancinante dentro l’universo di. Li abbiamo visti anche nella serie animatascappare via con la testa diin un episodio daintitolatodove sembrano addirittura più pestiferi deiAbbiamo cercato di capire di più di queste particolari creature già beniamini del pubblico da questa estate quando furono per la prima volta mostrati al. Sono ispirati al, uccello simile a un pappagallo quasi variopinto vivente sullepresso cui si sono girate alcune sequenze delle parti del capitolo VIII

Habitat

Pare vivano solo presso il pianeta Ahch-To dove fanno compagnia, da anni e anni e insieme alle Caretakers (tartarughe erette vestite da suore da noi ribattezzate tartasuore), a un Luke Skywalker volutamente autoesiliatosi.

Aspetto

Un po’ gabbiani, un po’ polli, un po’ gatti. Il musetto è da micio fradicio con occhioni imploranti affetto o semplicemente pietà. Le zampe sono gallinacee, il ventre bello gonfio da hobbit satollo e il piumaggio non particolarmente folto o rigoglioso tipico di climi umidi e piovosi (anche se Ahch-To non sembra un pianeta particolarmente freddo visto come è poco vestita Rey durante la sua permanenza lì).

Comportamento

È vero che sono curiosi. Andranno infatti vicino a una lightsaber e la toccheranno con le zampe. A differenza di altri animali che avrebbero magari iniziato l’esplorazione dell’oggetto con la bocca… i Porg tastano il terreno del mistero con le zampe. Voglia di avventura sì ma non manca un’oculata saggezza nel loro modo di indagare ciò che di nuovo può arrivare nella loro vita.

Combustibili

Ecco la scena più inquietante che li riguarda e che, per i tanti fan di queste simpatiche creature, potrebbe diventare fonte di polemica come la famosa questione su chi avesse sparato prima tra Greedo e Han Solo nella taverna di Chalmun su Tatooine dentro Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza. E ci sembra emblematico che sia coinvolto in questo nuovo polverone proprio lo storico collaboratore del contrabbandiere dello spazio padre di Kylo Ren ucciso per mano del figlio in Star Wars: Episodio VII – Il Risveglio Della Forza. In poche parole: Chewbecca si appresta a mangiare un Porg. Lo ha ucciso lui? Lo ha trovato morto sull’isola mentre Rey e Luke continuavano a battibeccare circa il futuro degli Jedi? In questa scena importantissima Chewbecca tiene in mano un Porg arrosto infilzato su un bastonicino. È attraverso questa immagine crudelissima nei confronti dei porgofili che ci siamo fatti l’idea che i nostri amici siano simili ai polli perché visti così post-mortem e spennata… sembrano proprio dei fragranti polletti arrosto che possiamo andare a comprare in rosticceria. Mentre Chewbecca sembra apprestarsi a pasteggiare attorno al fuoco con il suo bel Porg allo spiedo, altri esemplari di questi buffi animali sembrano protestare ai piedi dell’imponente Wookiee. Il loro atteggiamento polemico purtroppo ci convince sempre di più che Chewie abbia ucciso di persona un Porg (e magari gli altri Porg lo hanno pure visto) piuttosto che averlo trovarlo morto su una roccia e, affamato, averlo cotto innocentemente allo spiedo.

Affetto ed Effetto Sveglia

I Porg svegliano Rey la mattina. Sono affettuosi e anche utili come richiamo ai nostri obblighi quotidiani.

Versi

Ancora non sono stati fatti grossi passi avanti per quanto riguarda lo studio e la decodifica del linguaggio Porg. In attesa di maggiori studi porgofonici al momento i suoni che producono sembrano solo un’accozzaglia cacofonica simile a quella prodotta dai nostri gabbiani.

Caos

Eccoli fare un po’ di casino attorno a Chewbecca dentro il Millenium Falcon. C’è polemica? C’è ancora il ricordo, magari oculare da parte di uno di loro, di Chewbecca assassino e mangiatore di Porg mentre stavano ad Ahch-To? Perché lo hanno seguito dentro l’astronave? Volevano vendicarsi del loro compagno allo spiedo? Come dice Gandalf ripreso da Dustin Henderson in Stranger Things… enigmi nell’oscurità. Vediamo tre Porg fare confusione attorno al Wookiee con uno di loro che indossa addirittura una cuffia da pilota e un altro che ha quasi fatto una specie di nido dentro il leggendario cargo da carico YT-1300f un tempo appartenuto a Lando Calrissian.

Guerra

In guerra il Porg non sembra particolarmente utile. Dentro un’astronave lanciata a tutta velocità lo possiamo vedere perdere la posizione bellica per andare scompostamente a spiaccicarsi sul vetro (scarsa aderenza del corpo Porg su quella superficie). Ancora una volta vediamo Chewbecca interagire con loro tirandone via uno dalla console dei comandi. Eppure, nonostante si ravvisi per gran parte del film una sostanziale sottovalutazione da parte di Chewbecca delle simpatiche creature, ecco il momento dell’assalto del Millennium Falcon durante la battaglia finale quando il Porg è saldamente al fianco del Wookiee lanciando un urlo su cui ci stiamo interrogando senza sosta. È un atto di guerra? È un grido di battaglia Porg stimolato dalla compagnia del soldato veterano Chewbecca? Oppure è solo uno strillo di puro terrore? Su questo gli zoologi di Star Wars ancora si devono esprimere.