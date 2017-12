Spoiler

ATTENZIONE: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

I Cavalieri di Ren sono stati introdotti per la prima volta in Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams. Possono essere visti durante le visioni di Rey dopo che la ragazza tocca la spada di Luke.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi conferma che i Cavalieri erano alcuni degli studenti di Luke: come mostrato nel film di Rian Johnson, secondo la versione di Kylo Ren sarebbe stato Luke a tentare di assassinare Ben Solo, che avrebbe dunque sguainato la spada laser per legittima difesa. Dopo la distruzione del tempio Jedi e il passaggio definitivo di Ben al Lato Oscuro, apprendiamo che Kylo prende con sé alcuni degli ex studenti mentre ne uccide molti altri. Il gruppo di coloro che hanno seguito Kylo avrebbe dunque preso il nome di Cavalieri di Ren. E dunque, appare oggi più chiaro come gran parte dell’addestramento dei Cavalieri si debba effettivamente a Luke.

Si tratta, in effetti, più di una conferma che di una rivelazione: già ai tempi de Il Risveglio della Forza si è speculato a lungo circa il fatto che i Cavalieri di Ren altri non fossero che ex studenti di Luke poi passati al seguito di Ben Solo dopo il passaggio di questi al Lato Oscuro. Non è chiaro, a oggi, se i Cavalieri torneranno in Episodio IX, nuovamente diretto da J.J. Abrams. Dato il finale del film di Johnson, appare molto ampia la rosa dei possibili eventi futuri.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

