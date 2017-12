Spoiler

tempo di lettura 2'

L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU UNO DEI PERSONAGGI DI STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI

Tra i nuovi personaggi introdotti in Star Wars: Gli Ultimi Jedi troviamo anche DJ, un “pirata informatico” interpretato da Benicio Del Toro che incrocerà la sua storia con quella di Finn e Rose.

Il suo curioso nome, come spiegato in Star Wars: The Last Jedi Visual Dictionary (via CBR), nasce come acronimo di “Do not Join“, una sua sorta di motto impresso anche sulla placca metallica del suo cappello, così da rafforzare ancora di più la sua visione del mondo in cui, secondo lui, i poteri bellici della Resistenza e del Primo Ordine sono entrambi imperfetti e non degni della sua attenzione.

“Pensa che le grandi cause siano per gli sciocchi”, riporta un passaggio del libro, “dal momento che la società è solo una macchina che cerca di trasformare tutti in ingranaggi. Primo Ordine, Resistenza o Nuova Repubblica, non importa quale causa tu appoggi perché si tratta sempre di tritacarne che masticano i loro seguaci con disinteresse”.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.