È attraverso Bloody-Disgusting che il regista Andy Muschietti conferma definitivamente che è in arrivo una director’s cut di

Come noto, Muschietti aveva già rivelato alcuni mesi fa l’esistenza di una versione estesa del film, lunga una quindicina di minuti in più rispetto a quella cinematografica. Quando è stata annunciata l’edizione home video, in uscita in DVD/Blu-Ray Disc e 4K Ultra HD a gennaio (febbraio in Italia), non si è però parlato di questa director’s cut.

Bloody-Disgusting ha raggiunto il regista chiedendo se è ancora prevista un’edizione home video director’s cut, e Muschietti ha risposto: “Sì, ma più avanti, tra qualche mese”. L’edizione estesa reintegrerà nel film le 11 scene tagliate/estese presenti nell’edizione home video la cui uscita è imminente (trovate tutti i dettagli delle scene in questa pagina), ma è possibile che vi siano anche ulteriori momenti non citati in quelle 11 clip (come la scena in cui Pennywise mangia un bambino).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: