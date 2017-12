tempo di lettura 2'

, regista diavrebbe sottoposto alla Warner Bros. varie idee per più di un progetto all’interno dell’Universo Cinematografico DC e sarebbe disposto a entrare nel team di addetti ai lavori del franchise, come già fatto in passato con la Fox entrando tra gli addetti ai lavori di X-Men.

Come spiegato da Vaughn:

Amo il mondo della DC, abbiamo parlato di un po’ di cose. È più divertente essere coinvolti in un franchise che non se la sta passando bene, perché a quel punto è più facile fare un buon film! Quindi, se verrò coinvolto in qualche film di supereroi dopo che il pubblico è rimasto deluso da altri prodotti, allora sarà… insomma, se facessi un lavoro discreto sarebbe probabilmente già un passo avanti!

E, come dichiarato proprio dal regista, un eventuale ingresso nei lavori del franchise sarebbe qualcosa di simile a quanto già fatto in passato con la saga dedicata ai Mutanti della Marvel.

Quando ho diretto un X-Men le aspettative erano abbastanza basse. X-Men 3 – senza offesa – non era stato un lavoro particolarmente valido. È più divertente “salvare” qualcosa e reinventarlo. Sarei molto più intimidito all’idea, non so, di dirigere un Guardiani della Galassia!

Non è la prima volta che il nome di Vaughn viene associato a uno o a più progetti interni all’Universo Cinematografico DC. Si è fatto spesso il nome di Vaughn come possibile regista del sequel de L’Uomo d’Acciaio e si è spesso parlato della possibilità che il regista sia messo comunque al timone di un film DC.

Durante la promozione di Kingsman – Il Cerchio d’Oro, il regista aveva palesemente dichiarato:

Sto progettando un altro Kingsman, ho scritto il trattamento e già alcune delle scene…non so cosa farò prossimamente, ma ci sono state diverse discussioni su Superman, io amo Superman. Ma comunque, se qualcuno dovesse chiedermi di fare Indiana Jones, un cinecomic o un film di Star Wars, il fanboy che è in me non potrebbe fare altro che gasarsi.

