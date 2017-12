Spoiler

tempo di lettura 2'

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI.

Come reagireste ad uno spoiler improvviso e inatteso? L’attore, compositore e autore Lin-Manuel Miranda, proprio di recente ha subito uno spoiler (anche nemmeno troppo rilevante ai fini della storia) riguardanti Kylo Ren in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Miranda, noto per i suoi lavori in Hamilton, In the Heights e Oceania, ha collaborato nel 2015 con la Lucasfilm nella creazione di due tracce musicali della colonna sonora,”Jabba Flow” e “Dobra Doompa”.

Ecco l’ironica reazione di Miranda allo spoiler subito:

Hard to escape Star Wars today 🤣

Just got this text pic.twitter.com/zWAYkE0S7E — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 18 dicembre 2017

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

FONTE: ComicBook