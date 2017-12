Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha riportato in vita sul grande schermo Yoda e lo ha fatto in vecchio stile con un pupazzo animatronico piuttosto che attraverso la CGI.

Dopo esser stato realizzato dal vero nella prima trilogia di Guerre Stellari, Yoda fu infatti realizzato in computer grafica per la trilogia prequel (fa eccezione il pupazzo della Minaccia Fantasma poi sostituito con uno digitale nell’edizione home video).

Il regista ne ha parlato con Uproxx durante un’intervista di cui vi proponiamo una traduzione qui di seguito:

Hai scelto la versione di Yoda dell’Impero Colpisce Ancora, la versione burbera.

Era molto importante che fosse così. E, in effetti, avevo un po’ limato quell’aspetto ma Frank Oz mi ha costretto a lasciarlo intatto nel film. Quando gli ho proposto la scena gli ho spiegato che Yoda sarebbe tornato come l’avevamo visto nell’Impero [Colpisce Ancora] perché è con lui che Luke aveva un legame emotivo. Ed ecco perché abbiamo scelto di usare un pupazzo, lo stesso pupazzo dell’Impero: Neal Scanlan e la sua squadra di sono occupati di ridargli vita. Non si tratta di un semplice pupazzo, ma di un’esatta replica del pupazzo dell’Impero. Hanno trovato i calchi originali, si sono messi in contatto con la pittrice che gli aveva disegnato gli occhi. Poi Frank si è unito a loro e ha collaborato per alcune settimane per assicurarsi che tutto fosse al posto giusto: ha fatto tanti test e richiesto accorgimenti. È stato meraviglioso assistere alla lavorazione.

L’idea che Luke abbia visto Yoda l’ultima volta nel Ritorno dello Jedi e che poi sia quella la versione di Yoda tornata per instaurare di nuovo un legame emotivo con Luke aveva perfettamente senso.