tempo di lettura 1'

Nonostante il coinvolgimento dinel cast di, non sono ancora molte le informazioni sul suo ruolo nel film com

L’attrice è stata spesso associata alla parte di Ann Weying ma, ad oggi, la stessa Williams appare criptica nel parlare del personaggio che interpreterà nel film di Ruben Fleischer. Nel corso di un’intervista concessa a ScreenRant, pur confermando – almeno apparentemente – la presenza nel film di un personaggio come Ann Weying, l’attrice non è entrata in dettagli che evidentemente non è autorizzata a diffondere.

Da un estratto dell’’intervista concessa a ScreenRant:

Venom è qualcosa di paragonabile ad altri lavori ai quali ha preso parte? E cosa può dirci a proposito di Ann Weying? Ho fatto un altro film nel quale mi è stato chiesto di seguire con lo sguardo una pallina da tennis facendo finta che fosse una gigantesca creatura. Non è ciò che preferisco, devo dire, ma è comunque qualcosa da imparare per stare sul set. E, dunque, lei… cosa posso dirvi? Direi non molto per il momento.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconterà le origini di Venom e sarà diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.

Fonti: CBM, SR