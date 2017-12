Spoiler

ATTENZIONE! Contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Il potenziale futuro di uno dei protagonisti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è già chiacchierassimo ed è al centro di numerose speculazioni sul nono episodio, previsto per il 2019.

Parliamo di Luke Skywalker che, nel film di Rian Johnson, “scompare” letteralmente dalla galassia lontana lontana (in maniera simile alla dipartita di Obi-Wan Kenobi in Una Nuova Speranza) dopo aver beffato il Primo Ordine e dopo aver consentito agli ultimi eroi della Resistenza di mettersi in salvo.

Sono molte, attualmente, le speculazioni che vedono Luke fare potenzialmente ritorno nel prossimo Episodio come un fantasma della Forza (come già accaduto, nella saga, a molti potenti jedi). L’ipotesi è stata sottoposta proprio a Johnson, che ha dichiarato:

Affascinante vero? […] Non so cosa accadrà in Episodio IX, ma c’è decisamente il potenziale per far accadere cose interessanti a Luke nell’ultimo capitolo [dell’attuale trilogia], dopo il suo passaggio in un altro mondo.

Il nono Episodio, com’è noto, sarà diretto da J.J. Abrams, già regista de Il Risveglio della Forza. È tuttavia probabile che un’eventuale (e per nulla confermata) apparizione di Luke in Episodio IX – qualora Abrams decida in tal senso – possa rimanere un plot twist celato fino all’ultimo.

Cosa ne pensate? Vorreste un ritorno di Luke in Episodio IX? Ditecelo nei commenti!

Nel cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

