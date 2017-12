Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il climax finale di Star Wars: Il Risveglio della Forza ha avuto degli esiti alquanto inaspettati in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Dopo aver preso la spada laser dalle mani di Rey, Luke Skywalker la osserva per qualche breve secondo per poi… lanciarla alle sue spalle.

Il gesto ha chiaramente spaccato il fandom fra chi ha capito le motivazioni di sceneggiatura alla base del tutto, Skywalker è uno Jedi autoesiliatosi incapace di dialogare e accettare i propri fallimenti che si è chiuso “al di fuori” della Forza, e chi l’ha letto come un vero e proprio tradimento del personaggio.

Il regista e sceneggiatore del film Rian Johnson ha avuto modo di spiegare il perché di questo passaggio in una chiacchierata fatta con Collider:

È stato un lavoro che ha condotto a un percorso ben specifico inteso nei termini del dove si trova Luke col suo pensare. Ha preso una decisione, ha effettuato questo sforzo erculeo per sottrarsi alla battaglia, per nascondersi – per usare le sue stesse parole – “Nel posto più remoto della Galassia”, le persone più eroiche e intelligenti in circolazione hanno impiegato un film intero per trovarlo perché si è messo del tutto da parte. Poi arriva questa ragazza che neanche conosce e gli mostra questa spada che rappresenta tutto ciò per cui ha compiuto questo enorme sforzo di occultamento, gliela piazza davanti alla faccia con uno sguardo pieno di aspettativa tipo “Ecco qui”. Cosa avrebbe dovuto fare, prenderla e dichiarare “Grandioso, andiamo a salvare la galassia”. Ha fatto la sua scelta. È lì per una ragione precisa. Sapevo che sarebbe stato un momento scioccante, ma l’ho fatto perché mi sembrava – e ovviamente si tratta di un’espressione drammatica della cosa – di un modo onesto per rappresentare la sua reazione in quel dato momento.