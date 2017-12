tempo di lettura 2'

è tornato sotto gli occhi del pubblico grazie a The Disaster Artist, il film sull’interprete diretto ed interpretato da James Franco.

Ma come vedreste Wiseau in un film di Star Wars (magari come nell’esilarante video mashup realizzato da Pistol Shrimps)? L’attore, sceneggiatore e regista ha di recente chiesto a Mark (Hamill) via Twitter di poter apparire in un film della saga. Cosa ne pensate?

Oh, hi, Mark. Put me in the next Star Wars. https://t.co/orYSYpKK7z — Tommy Wiseau (@TommyWiseau) 7 dicembre 2017

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.