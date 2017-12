tempo di lettura 1'

Con 24.7 milioni di dollari,si mantiene saldamente in testa alla classifica americana venerdì, portandosi sopra la soglia dei 300 milioni di dollari (per la precisione, 321.3 milioni di dollari). In tutto il mondo la pellicola ha già superato i 600 milioni di dollari (venerdì dovrebbe essere arrivata a 650). Nel weekend lungo (che include Natale) si prevede che raccolga intorno ai 110 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.

Seconda posizione per Jumanji: Welcome to the Jungle, che incassa 12.4 milioni di dollari. Il film potrebbe superare i 60 milioni in sei giorni, arrivato a lunedì sera, ben più dei 45 auspicati dalla Sony.

Apre invece al terzo posto Pitch Perfect 3, con 10.6 milioni di dollari e un possibile weekend lungo da 35 milioni di dollari. Al quarto posto The Greatest Showman convince meno con 3.1 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in circa 17/19 milioni di dollari in quattro giorni (le aspettative erano di almeno 20 milioni). Al quinto posto, infine, troviamo Downsizing che incassa solo 2.1 milioni di dollari venerdì e arriverà a lunedì sera con circa 8 milioni di dollari. Ci si aspettava un weekend da almeno 10 milioni. Delude anche Father Figures, con 1.4 milioni venerdì: è l’unica commedia vietata ai minori disponibile nel weekend di Natale, ma a quanto pare non è bastato a fare da controprogrammazione.

Debutto in una manciata di sale (nove cinema) per The Post, che raccoglie 158mila dollari e si prepara a ottenere una grande media per sala nei quattro giorni.

Fonte: BOM