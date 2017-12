tempo di lettura 2'

Ci sono state molte speculazioni, nel corso degli ultimi mesi, circa l’ipotesi chepossa non vedere mai la luce., regista die del recentesu Netflix, ha invece ribadito che il progetto è ancora vivo e in fase di sviluppo.

Sia al Comic-Con di San Diego che alla Comic-Con Experience in Brasile, la Warner Bros. non ha diffuso dettagli sul film né lo ha incluso tra i titoli annunciati. La trama, lo ricordiamo, dovrebbe includere personaggi come Harley Quinn Catwoman e Poison Ivy.

Raggiunto da Collider, Ayer ha liquidato le speculazioni sul film limitandosi a dichiarare “È in fase di sviluppo”. Margot Robbie, invece, è apparsa più disponibile a parlare del progetto:

Tutti, me compresa, abbiamo lavorato duramente per riportare Harley Quinn sul grande schermo. C’è ancora molto da esplorare in un personaggio come lei. Credo che [il film] possa vedere la luce relativamente presto. Io personalmente non vedo l’ora. Spero si concretizzi l’anno prossimo anche se, man mano che i film crescono di dimensioni, ci vuole più tempo per confezionarli e a volte bisogna letteralmente correre.

Non è ancora chiaro quando Gotham City Sirens entrerà in produzione. Il film dovrebbe essere diretto da David Ayer, mentre lo script sarà di Geneva Dworet-Robertson. Margot Robbie tornerebbe nuovamente nel ruolo di Harley Quinn, mentre è attualmente ancora aperto il casting per i ruoli di Catwoman, Poison Ivy e (forse) di Black Mask.

La pellicola sarà incentrata ancora una volta su un gruppo di villain dell’universo DC, questa volta tutto al femminile. Alla produzione i due capi della DC Films, Geoff Johns e Jon Berg.

Fonti: Collider, CBM