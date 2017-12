Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante la promozione stampa di Bright, David Ayer è tornato a parlare del suo, pellicola che ha raccolto un quantitativo decisamente elevato di dollari e una mole inversamente proporzionale di apprezzamento critico.

A ET racconta:

È stata una me**a. Ha avuto recensioni di me**a. Mi hanno sgozzato [ride, ndr.]. È stato un film che ha polarizzato le opinioni in maniera incredibile. Mi ha un po’ intimorito [circa il tornare dietro alla macchina da presa per un nuovo progetto, ndr.]. È come quando vai KO sul ring e poi sai che devi risalirci. La regia è una professione che si basa sulla fiducia in sé stessi perché devi “vendere” alle persone con cui lavori un qualcosa che all’inizio esiste solo nella tua testa. E tutti, dal cast alla troupe, devono percepire questa sicurezza. È il regista che deve stabilire il tono generale e, provenendo da Suicide Squad, ero ben consapevole di cosa significasse fallire. Ma sapendo dove si nascondevano gli alligatori ho cercato di non ripetere gli stessi errori.

Questa la sinossi del film:

