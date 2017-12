I, Tonya: un nuovo poster del biopic con Margot Robbie

tempo di lettura 1'

Il film è diretto da Craig Gillespie, regista di Lars e una Ragazza Tutta Sua, Fright Night – Il Vampiro della Porta Accanto e dell’appena uscito L’Ultima Tempesta. Trovate il poster qui sotto:

Impawards ci regala uno sguardo ad un nuovo poster di, il biopic sulla pattinatrice Tonya Harding con protagonista(qui potete leggere la nostra recensione del film dalla Festa del Cinema di Roma e vedere la videorecensione ).

Scritto da Steven Rogers (Kate & Leopold), il film farà luce sul famigerato incidente del ’94 avvenuto ai danni della pattinatrice Nancy Kerrigan, rivale di Tonya. La Kerrigan venne attaccata da un un delinquente dopo una sessione di prove a Detroit uscendone con una contusione alla gamba che la costrinse a ritirarsi dai campionati nazionali. In seguito si venne a scoprire che Jeff Gillooly, ex marito della Harding, pagò un uomo per aggredire l’atleta alla gamba destra con una sbarra, atto concordato con l’ex moglie per mettere fuori gioco la rivale.