Sebbenesia ricchissimo di effetti visivi al computer (e infatti appare nella shortlist degli Oscar ai migliori effetti visivi), risulta anche essere il film della saga con più effetti speciali “pratici”.

A rivelarlo il grande designer delle creature Neal Scanlan in un’intervista a Slashfilm. La promessa del regista Rian Johnson, e cioè che vi sarebbero stati molti animatronic e creature sul set, è stata presa quindi alla lettera:

In questo film ci sono più effetti speciali pratici che in qualsiasi altro film di Star Wars. Penso che ci siano circa 180 o 200 creature, personaggi o droidi realizzati davvero. Non so se sono tutti nel montaggio finale, qualche perdita c’è sempre. Altrimenti sarebbe durato sette ore. Ma sì, non era mai capitato che facessimo così tante cose diverse. Inoltre ci sono molte “scenette” dedicate a creature progettate splendidamente. […] Inoltre Rian voleva che vi fossero effetti pratici in location vere, quindi non ci siamo limitati a usare le creature in teatri di posa. Questo ci ha dato tantissime possibilità e opportunità da cogliere.