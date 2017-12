tempo di lettura 2'

contiene un gran numero di riferimenti al passato della saga. A tale proposito, uno degli artefatti che Luke possiede ha destato non poca curiosità.

Ha a che fare con un ciondolo che vediamo nelle sequenze con il potente Jedi sull’isola del pianeta Ahch-To. All’interno dello Star Wars: The Last Jedi – The Visual Dictionary, scritto da Pablo Hidalgo, apprendiamo che il cristallo rosso sul ciondolo è appartenuto, in passato, a un potente signore dei Sith.

Nel ciondolo è infatti presente un frammento di un Cristallo Kyber, un potente artefatto utilizzato per alimentare le spade laser. Tali cristalli vengono menzionati anche in Rogue One: A Star Wars Story, nel quale si accenna al loro utilizzo da parte dell’Impero per dare potenza alla Morte Nera.

Ecco la sezione del dizionario dedicata proprio all’artefatto posseduto da Luke:

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

