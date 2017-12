Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, adattamento tratto dalla serie di romanzi di, è stato inequivocabilmente un flop al botteghino. Con un budget di produzione (al quale aggiungere le spese di marketing) di 60 milioni di dollari, il film ne ha raccolti appena 50 in patria e altri 61 nel resto del mondo.

Tornando a parlare del film di Nikolaj Arcel, King ha raccontato come il progetto sia stato concepito per un rating PG-13, dettaglio che ha influito non poco sulla resa finale:

Il vero problema, per quanto mi riguarda, è che c’è stata una sorta di editto da parte dello studio che ha detto “sarà un film PG-13, un film per tutti, dobbiamo fare in modo che la gente dai 12 anni in su lo vada a vedere”. Quindi, una volta presa questa decisione, ha perso molto del suo potenziale e della sua forza come film. Il pubblico che è andato a vederlo ha semplicemente pensato “Ok, ma non è nulla che non si sia già visto prima”.