tempo di lettura 2'

Come previsto,rimane in testa alla classifica americana nel weekend, incassando 68 milioni di dollari e salendo a ben 365 milioni di dollari negli USA (e 745 in tutto il mondo).

Si tratta di una frenata non indifferente per il film: ben il 68% rispetto al weekend d’esordio. Per fare un confronto (pur improprio, visto che era inclusa una festività) Il Risveglio della Forza in dieci giorni era già 560 milioni di dollari. Va detto, tuttavia, che nel weekend che precede il Natale i cinema non sono frequentati moltissimo, quindi è probabile che la pellicola riprenda il ritmo nei (solitamente ricchissimi) infrasettimanali. L’idea è che con oggi il film possa arrivare a 100 milioni nel weekend lungo.

Seconda posizione per Jumanji: Welcome to the Jungle, con 34 milioni di dollari in tre giorni (che dovrebbero arrivare a 60 con lunedì), una cifra decisamente sopra le aspettative iniziali della Sony. Ottimo weekend anche all’estero per il film, che addirittura batte Gli Ultimi Jedi in 28 territori e incassa quasi 50 milioni di dollari.

Esordio meno convincente per Pitch Perfect 3, che incassa 20.4 milioni di dollari in tre giorni. Il secondo film, uscito a maggio, aveva incassato ben 69 milioni nel primo weekend.

Non convince nemmeno il debutto di The Greatest Showman: costato 84 milioni, il film apre con soli 13.6 milioni di dollari. Dovrà rifarsi durante la settimana affidandosi anche agli incassi internazionali.

Al quinto e sesto posto troviamo due film d’animazione: Ferdinand incassa 7 milioni di dollari e sale a 26.5 milioni complessivi, mentre Coco incassa 5.2 milioni di dollari e sale a 161 milioni complessivi.

Debutta al settimo posto Downsizing: il film di Alexander Payne floppa con soli 4.6 milioni di dollari (ne è costati quasi 70).

Segue L’Ora più Buia, con 4.1 milioni di dollari e quasi 7 milioni complessivi: un buon incremento (con una media di cinquemila dollari) dopo l’espansione in più di 800 cinema.

Chiudono la classifica Father Figures, che apre al nono posto con 3.2 milioni di dollari e una media sconfortante di mille dollari, e The Shape of Water, la cui espansione in oltr 700 cinema genera un buon incremento negli incassi con 3 milioni di dollari (e 7.6 milioni complessivi).

Intanto Chiamami col tuo Nome rimane al 17esimo posto incrementando i cinema (sono 114) e gli incassi: con 850mila dollari in tre giorni sale a 3.1 milioni complessivi. Debutto al ventesimo posto per The Post, con 495mila dollari in nove cinema e una media di 55mila dollari.

Fonte: BOM