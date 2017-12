Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo la copertina riservata agli abbonati uscita qualche giorno fa , Empire Magazine ha rivelato oggi la copertina ufficiale che dedicherà anel prossimo numero della rivista.

Nella copertina vediamo T’Challa con indosso il nuovo costume di Black Panther, che sfoggerà durante la battaglia finale con Erik Killmonger (uno dei due villain insieme a Ulysses Klaw, che abbiamo già incontrato in Avengers: Age of Ultron). Il costume sembra avere delle luminescenze viola

Ma non è tutto: sono disponibili anche due nuove immagini, nelle quali vediamo T’Challa (Chadwick Boseman) sia in costume da supereroe che con le vesti da re di Wakanda.

Infine, Polygon ha recentemente rivelato che nella colonna sonora del film sarà presente una canzone originale di Kendrick Lamar. Non è nulla di ufficialissimo, ma tutto nasce da una inquadratura presente nel video dell’ultimo singolo di Lamar, Love:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.